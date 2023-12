Im Laufe der vergangenen Woche und über das Wochenende bis zum Montagmittag haben unbekannte Täter bislang an verschiedenen Örtlichkeiten in Immendingen abgestellte Autos geöffnet und daraus vorhandene Wertgegenstände entwendet.

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Bereits am vergangenen Dienstagnachmittag, 28.11., öffneten die Täter aus einem vor einem Wohngebäude in der Johann-Peter-Hebel-Straße abgestellten Audi A5 auf unbekannte Art und Weise die Fahrertür und entwendeten aus dem Wagen eine Geldbörse, welche in der Ablage der Tür deponiert war. So erbeuteten die Unbekannten Bargeld und verschiedene Ausweispapiere aus dem Audi. Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 22.45 Uhr und 23.00 Uhr machten sich erneut Diebe an einem Mercedes Vito zu schaffen, der auf einem Parkplatz gegenüber einer Pizzeria in der Bachzimmerer Straße abgestellt war. An diesem öffneten die Täter gewaltsam die Beifahrerseite, durchwühlten den Wagen nach Wertgegenständen und entwendeten daraus eine aufgefundene Digitalkamera, mehrere Warnwesten sowie die Fahrzeugpapiere. Von Samstagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 10 Uhr, öffneten Unbekannte einen in der Zeppelinstraße abgestellten VW Polo. Auch in diesem Wagen wurden die Täter fündig, entwendeten eine Musikbox sowie die aufgefundenen Fahrzeugpapiere. In der Schwarzwaldstraße, in der Nähe der evangelischen Kirche, öffneten die Täter eine Garage und einen darin abgestellten Mitsubishi Colt und suchten den Innenraum nach Wertgegenständen ab. Am Montag, in der Zeit zwischen 01 Uhr und 13 Uhr, machten sich die Täter am Kofferraum eines im Donaupark abgestellten roten VW Lupos zu schaffen. Nach dem Aufbrechen des Kofferraums entwendeten die Diebe daraus eine Bohrmaschine im Wert von rund 600 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass über das Wochenende noch weitere Autos geöffnet oder aufgebrochen wurden, die Taten jedoch noch nicht bei der Polizei gemeldet sind. Die Polizei Immendingen, Tel.: 07462 9464-0 hat entsprechende Ermittlungen in den beschriebenen Fällen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise zu den Autoaufbrüchen beziehungsweise zu den Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen.