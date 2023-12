Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend auf der Bachzimmerer Straße im Bereich der Donauhalle von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden.

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Der Junge überquerte gegen 18.10 Uhr mit dem Blick auf sein in der Hand befindliches Handy die Bachzimmerer Straße, ohne auf einen nahenden Audi eines 78-jährigen Autofahrers zu achten. Glücklicherweise war die Geschwindigkeit des Audis gering, sodass der 14-Jährige bei der folgenden Kollision nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen davontrug. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik. An dem Audi entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.