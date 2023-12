Auch in den vergangenen Tagen und über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter in Immendingen abgestellte Autos geöffnet und nach Wertgegenständen durchwühlt.

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Bereits Ende November und über das Wochenende 01.12. bis 04.12. hatten Unbekannte geparkte Autos in Immendingen teils auf nicht bekannte Art geöffnet und darin aufgefundene Wertsachen entwendet ( wir berichteten bereits am vergangenen Montag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5664510 ). Neben diesen in der Meldung vom 04.12. genannten Fällen öffneten die vermutlich gleichen Täter in der Nacht von Montag, 27.11., auf Dienstag, 28.11., einen älteren Ford Fiesta, der in der Straße Am Freizeitzentrum abgestellt war. Aus diesem Auto wurde nichts entwendet. Über das Wochenende Freitag, 01.12., bis Sonntag, 03.12., entwendeten die Diebe aus einem zuvor in der Johann-Peter-Hebel-Straße abgestellten Mercedes der C-Klasse ein auf der Rücksitzbank abgelegtes Amazon-Päckchen. In der Waldstraße machten sich die Täter am selben Wochenende noch an einem Ford zu schaffen, öffneten den unverschlossen abgestellten Wagen und entwendeten mehrere Warnwesten und die im Auto aufbewahrten Fahrzeugpapiere. In der Zeit von Sonntag, 03.12., bis Montagnachmittag, 04.12., brachen die Täter einen Range Rover auf, der in einem Carport in der Straße "Im Donaupark" abgestellt war. Aus diesem Wagen stahlen die Diebe ein Ladekabel sowie diverse Kleinigkeiten. Am jetzt vergangenen Wochenende brachen die Täter im Zeitraum von Freitagabend, 08.12., bis Montagmorgen, 11.12., in der Königsberger Straße einen vor einem Gebäude abgestellten weißen Mitsubishi Space Star die Türen auf unbekannte Art und Weise auf und entwendeten aus dem von ihnen geöffneten Handschuhfach des Wagens Versicherungsunterlagen. An einem von Samstagmittag bis Montagmorgen auf der Wendeplatte der Güterbahnhofstraße abgestellten und von den Dieben geöffneten schwarzen Mercedes der C-Klasse stahlen die Täter im Auto befindliches Bargeld in Höhe von rund sieben Euro. Zudem richteten die Diebe erhebliche Unordnung in dem Mercedes an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter die teils mit elektronischer Zentralverriegelung verschlossenen Fahrzeuge unberechtigt mit elektronischen Hilfsmitteln öffnen.



Die Polizei Immendingen ermittelt auch zu den oben genannten Fällen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder zu den beschriebenen Fällen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Autoaufbrüchen und bittet dringend darum, abgestellte Fahrzeuge sicher zu verschließen und darin keinerlei Wertgegenstände aufzubewahren.