Im Zeitraum von Montagabend, 23 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Konditorei und in der Folge in ein angrenzendes Tabakwarengeschäft in der Friedrichstraße Ecke Zinzendorfplatz eingebrochen.

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster drangen die Einbrecher zunächst in die Konditorei ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zwischentür begaben sich die Täter in das an die Konditorei angrenzende und zum Zinzendorfplatz gelegene Tabakwarengeschäft. Aus diesem entwendeten die Eindringlinge in Stangen verpackte Zigarettenschachteln im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei St. Georgen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Friedrichstraße Ecke Zinzendorfplatz gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, in Verbindung zu setzen.