Lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen hat sich eine Frau bei einem Wohnungsbrand am Neujahrstag gegen 7 Uhr in der Hermann-Voland-Straße.

Königsfeld (ots) - Eine 82-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte Kerzen auf einem Adventskranz brennen lassen. Diese brannten herunter und entzündeten den Kranz, der wiederum Teile des Inventars in Brand setzte. Die Wohnungsinhaberin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in einem ernsten Zustand mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Den Brandschaden in der Wohnung schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.