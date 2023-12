Bereits am Dienstag, 12.12.2023, ist es auf der Kreuzung der Luisenstraße und der Mainaustraße zu einer Unfallflucht gekommen zu der die Polizei nun Zeugen sucht.

Konstanz (ots) - Gegen 17.30 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem schwarzen SUV hinter einer 70-jährigen Radlerin auf der Luisenstraße in Richtung Mainaustraße. Während der SUV an der Frau vorbeifuhr, streifte er die 70-Jährige. Nach einem kurzen Streitgespräch setzten beide ihre Fahrt jedoch in Richtung Mainaustraße fort. Als die vorausfahrende Radlerin die Kreuzung in Richtung Zeppelinstraße überquerte, touchierte sie der unbekannte Autofahrer beim Abbiegen nach rechts erneut, woraufhin sie beinahe zu Fall kam. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Innenstadt davon.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.