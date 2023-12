Die Polizei sucht weitere Geschädigte, die einem Betrüger zum Opfer gefallen sind, der vorgab, Geld für ein Taxi zu benötigen.

Konstanz (ots) - Am Dienstagabend klingelte ein 37-Jähriger in der Zogelmannstraße an der Haustür einer 20-Jährigen und gab vor, Geld für ein Taxi zu benötigen. Nachdem er versicherte, den "geliehenen" Betrag umgehend zurück zu überweisen übergab ihm die junge Frau - nach Abfotografieren seines Ausweises - 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Betrüger, ohne den "geliehenen" Betrag zurückzuerstatten.



Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 37-Jährigen eingeleitet und bittet Personen, die ebenfalls Opfer der Betrugsmasche des Mannes geworden sind, sich unter der Tel. 07531 365999-0, zu melden.