Eine mit annähernd 0,9 Promille alkoholisierte Autofahrerin ist am Sonntagmorgen auf der Max-Stromeyer- Straße gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Anhänger gefahren.

Konstanz (ots) - Gegen 5 Uhr fuhr die 21-Jährige mit einem Mercedes auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Byk-Gulden-Straße. Auf Höhe Hausnummer 41 prallte sie frontal gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger und richtete so einen Gesamtschaden in Höhe von 26.000 Euro an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der jungen Frau Alkoholgeruch fest. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Abgabe des Führerscheines muss sich die 21-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten. Um den demolierten Mercedes kümmerte sich ein Abschlepper.