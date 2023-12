Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden sind bei einem Auffahrunfall auf der Westtangente am Dienstagnachmittag entstanden.

Konstanz (ots) - Ein 60-jähriger Mitsubishi-Fahrer hielt an der Rot zeigenden Ampel auf der Landesstraße 221 auf Höhe der Byk-Gulden-Straße an. Eine hinter ihm fahrende 29-Jährige erkannte dies zu spät und prallte mit ihrem BMW in das Heck des Mitsubishi. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Wagen des 60-Jährigen schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.