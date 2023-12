Insgesamt rund 38.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagabend auf der Max-Stromeyer-Straße passiert ist.

Konstanz (ots) - Ein 26-Jähriger fuhr mit einem VW EOS auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Innenstadt. Dabei geriet der junge Mann mit seinem Wagen zu weit nach links und touchierte in der Folge einen entgegenkommenden BMW eines 24-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall schleuderte der BMW anschließend in einen geparkten Suzuki. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, an den BMW in Höhe von etwa 20.000 Euro und an dem Suzuki in Höhe von rund 2.500 Euro. Sowohl der VW als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.