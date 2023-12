Sachschaden in Höhe von 1500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher in der Nacht von Donnerstag, 14.12.2023, auf Freitag, 15.12.2023, in der Berchenstraße in Konstanz.

Konstanz (ots) - Ein auf Höhe der Hausnummer 78 abgestellter PKW Renault Megane wurde durch einen Streifvorgang im Bereich des linken vorderen Radkastens beschädigt. Im Anschluss verließ der mutmaßliche Unfallverursacher die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz (07531-9950) zu melden.