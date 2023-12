Zu einem Unfall kam es am Freitagnacht (15.12.2023), gg.

Konstanz (ots) - 23:35 Uhr, in der Hafenstraße (Fußgängerzone) in Konstanz. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Toyota Corolla auf einen Baum auf. Durch die Polizei konnte während der Unfallaufnahme Atemalkohol festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde die Fzg.-Lenkerin zur Blutentnahme gebeten. Außerdem wurde ihre Fahrerlaubnis einbehalten. Am Baum, als auch am Pkw entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.