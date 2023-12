Über 30.000 Euro Sachschaden sowie ein leicht verletzter Taxifahrer sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Dienstagabend auf der Straße Bahnhofplatz ereignet hat.

Konstanz (ots) - Gegen 23.10 Uhr stieg ein Mann am Bahnhof Konstanz in den Fond eines Taxis der Mercedes E-Klasse und wollte sich zu einem Hotel in Petershausen fahren lassen. Kurz nachdem der 73-jährige Taxi-Fahrer angefahren war, griff der Fahrgast zwischen den beiden Vordersitzen nach vorne, in der Absicht, dem Taxi-Fahrer schon einmal das Fahrgeld zu reichen. Erschrocken über den nach vorne gestreckten Arm des im Fahrzeugfond befindlichen Fahrgastes verlor der Taxi-Fahrer die Kontrolle über den Wagen, kam auf der Straße Bahnhofplatz nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen die Schutzplanken. Hierbei zog sich der 73-jährige Fahrer des Taxis leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrgast blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des total beschädigten Mercedes.