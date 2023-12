Zwei Personen sind bei einem Unfall auf dem "Pfeifferhölzle" am Dienstagmorgen verletzt worden.

Konstanz (ots) - Ein 19-Jähriger überholte mit einem Yamaha Kleinkraftrad einen vorausfahrenden VW Touran. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 57 Jahre alten Radler. Beide Zweiradfahrer stürzten und verletzten sich. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An Motorrad und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.