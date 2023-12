Zeugen sucht die Polizei zu einer Schlägerei, die sich am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Bahnhofplatz ereignet hat.

Konstanz (ots) - Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet ein 25-Jähriger mit einer Gruppe von vier unbekannten Männern in einem Schnellrestaurant in Streit, der sich vor das Restaurant verlagerte und in einer Schlägerei zwischen acht Personen endete. Hierbei erlitten der 25-Jährige und zwei weitere Männer sowie eine Frau im Alter von 21 und 38 Jahren Verletzungen. Die unbekannten Angreifer flüchteten anschließend wohl in einen Seehas, der in Richtung Singen fuhr. Aktuell liegt der Polizei die folgenden Beschreibungen vor: zwei der Angreifer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und einen dunklen Hauttyp haben. Einer sei dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine weiße Kopfbedeckung und eine auffällige Silberkette. Der Zweite war mit einer auffälligen gelben Jacke Bekleidet. Die beiden anderen Täter sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Einer der jüngeren Täter soll etwa 170 Zentimeter groß sein und habe eine beigefarbene Hose sowie eine schwarze Jacke getragen. Der vierte Schläger war mit einem dunklen Hoodie bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-2222, oder dem Polizeiposten Lutherplatz, Tel. 07531 3659990, in Verbindung zu setzen.