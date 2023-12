Zwei Radfahrer sind bei Unfällen an den Kreisverkehren Oberlohn und Friedrichstraße am Freitagvormittag verletzt worden.

Konstanz (ots) - Eine 84-Jährige fuhr von der Oberlohnstraße kommend in Richtung Kreisverkehr. Am Fahrradübergang kurz vor dem Kreisel kam es zum Zusammenstoß mit einem 24 Jahre alten Radfahrer, der gerade die Straße überquerte. Der 24-Jährige verletzt sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Am Kreisverkehr in der Friedrich-/Göbelbeckerstraße kollidierte ein 83-jähriger, von der Göbelbeckerstraße kommender Golffahrer mit einer bereits im Kreisverkehr fahrenden 38-jährigen Frau auf einem Pedelec. Die Radlerin stürzte, verletzte sich jedoch nur leicht.



An allen Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.