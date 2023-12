Bei einem Unfall an der Fußgängerampel "Am Tannenhof" sind eine Mutter und ihr Kind am Mittwochnachmittag verletzt worden.

Konstanz (ots) - Eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 16.40 Uhr auf der Mainaustraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Fußgängerampel "Am Tannenhof" kam es zum Zusammenstoß mit einer 40-jährigen Frau und ihrem 3 Jahre alten Sohn, die die Straße gerade bei Grün zeigender Fußgängerampel überquerten. Der Mercedes erfasst die Mutter und den auf dem Arm befindlichen Jungen frontal, so dass beide in der Folge auf die Straße stürzten und Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.