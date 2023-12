Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Jacob-Burckhardt-Straße eine Unfallflucht ereignet.

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Autofahrer touchierte im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen auf Höhe der Hausnummer 56 geparkten roten Peugeot am linken hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.



Die Polizei sicherte an der Unfallstelle Teile eines Rücklichts, die vom Verursacherfahrzeug - vermutlich ebenfalls einem Peugeot - stammen dürften.



Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.