Die Polizei hat gestern Abend einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Ortsgebiet Markelfingen mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos begangen zu haben.

Markelfingen (ots) - Gegen 23 Uhr beobachtet ein Zeuge einen Mann, wie er geparkte Autos überprüfte, ob diese abgeschlossen sind. Die verständigten Beamten konnten daraufhin einen 42-Jährigen in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten sie diverse Zigarettenschachteln verschiedener Marken und einen geringen Bargeldbetrag sicher.



Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Geschädigte, aus deren Autos etwas entwendet worden ist, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.



In diesem Zusammenhang wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, abgestellt und unbeaufsichtigte Autos immer abzuschließen - auch in der eigenen Einfahrt oder dem Carport!