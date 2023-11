Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem in der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe des Gebäudes Nummer 8 geparkten Skoda Kodiag begangen.

Mönchweiler (ots) - Die Täter zerkratzten den Lack des Autos, beginnend am Kofferraum entlang der rechten Fahrzeugseite bis zur Motorhaube, und richteten einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro damit an. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.