An Heilig Abend kam es kurz vor 17 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Küche zu einem Brandgeschehen.

Mühlingen-Schwackenreute (ots) - Wie festgestellt wurde, verließ die Familie vor dem Brandausbruch das Haus und vergaß hierbei wohl das Ausmachen von brennenden Kerzen auf einem Adventskranz. Die abgebrannten Kerzen entzündeten den Adventskranz, der vollständig auf dem Tisch abbrannte. Das Feuer ging größtenteils von selbst aus. Bei der Heimkehr der Familie war das Haus stark verraucht und in der Küche konnte mittels eines Feuerlöschers die Glutreste des Adventskranzes gelöscht werden. Die Polizei schätzt den Schaden durch das Feuer und den Rauch auf ca. 20 000.- EUR. Neben der Polizei war die Feuerwehr Mühlingen im Einsatz, die dafür sorgte, dass das Gebäude entlüftet wurde.