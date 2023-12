Eine Unfallflucht begangen hat am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5502 zwischen Irslenbach und Bochingen ein unbekannter Autofahrer.

Oberndorf a.N. (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta war auf der K 5502 in Richtung Trichtingen unterwegs, als ihm der Unbekannte auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der junge Fahrer nach rechts und streifte hierbei die Leitplanke mit der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.