Rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen, kurz vor 07 Uhr, an der Kreuzung der Schramberger Straße mit der Hochmössinger Straße und der Bösinger Straße in Beffendorf passiert ist.

Oberndorf am Neckar, Beffendorf, Lkr. Rottweil (ots) - Ein 18-Jähriger wollte mit einem Fiat Tipo von der Hochmössinger Straße kommend die bevorrechtigte Schramberger Straße geradeaus in Richtung Bösinger Straße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Opel Corsa, dessen 20-jährige Fahrerin auf der Schramberger Straße in Richtung Waldmössingen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.