Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung der Landesstraße 226 und der Straße "Sandgruben" am Freitagabend.

Radolfzell, L226 (ots) - Eine 33-Jährige war mit einem Renault Clio auf der L226 von Radolfzell in Richtung Steißlingen unterwegs. An der Kreuzung zur "Sandgruben" bog sie nach links in Richtung Böhringen ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Skoda einer 27-Jährigen, die von Steißlingen in Richtung Radolfzell fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Skoda-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen an denen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.