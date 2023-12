In den frühen Morgenstunden des Samstags, etwa im Zeitraum von 4 Uhr bis 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand an einem auf dem Schotterparkplatz in der Strandbadstraße abgestellten weißen VW Caddy alle vier Reifen aufgestochen.

Radolfzell (ots) - Hierbei entstand an dem Wagen rund 800 Euro Sachschaden. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.