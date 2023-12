Rund 42.500 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 34auf Höhe der Anschlussstelle Radolfzell passiert ist.

Radolfzell (ots) - Ein 52-jähriger Fahrer eines BMW verließ gegen 10.45 Uhr an der Anschlussstelle Radolfzell die B 33 und bog an der Kreuzung zur B 34 nach links in Richtung Güttingen ab. Hierbei kollidierte der Mann mit einem VW Golf eines 40-Jährigen, der auf der B 34 aus Richtung Güttingen herkam. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Den entstandenen Schaden am VW schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro.