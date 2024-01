Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Kreuzung Untertorstraße und Josef-Bosch-Straße ereignet hat.

Radolfzell (ots) - Eine 62-jährige Toyota-Fahrerin war auf der Untertorstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Josef-Bosch-Straße überfuhr sie die dortige Stoppstelle und prallte mit einem vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 67-Jährigen zusammen. Dabei erlitt die sieben Jahre junge Beifahrerin in dem Golf leichte Verletzungen. An dem Toyota, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.