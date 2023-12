Am Donnerstagnachmittag hat sich auf dem Parkplatz der BFZ/BTZ in der Eisenbahnstraße eine Unfallflucht ereignet, bei der Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden ist.

Radolfzell (ots) - Zwischen 14.45 Uhr und 14.53 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz der beruflichen Trainingszentren abgestellten grauen Opel Meriva im Bereich des Kotflügels und der vorderen, linken Stoßstange. Anschließend verließ der unbekannte jedoch die Unfallstelle, ohne den verursachten Schaden zur Anzeige zu bringen.



Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.