Am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr, haben sich zwei Verkehrsunfälle kurz aufeinanderfolgend auf der Landesstraße 222, zwischen Abfahrt Rosenegg und der Bundesstraße 34, ereignet.

Rielasingen-Worblingen, Lkr Konstanz (ots) - Einem aus Richtung Rielasingen kommenden 34-jährigen Seat-Fahrer kam ein unbekannter Fahrer eines dunklen Autos, vermutlich ein schwarzer Mercedes, entgegen. Hierbei kam es zum Zusammenprall der jeweiligen Außenspiegel. Ohne Anzuhalten fuhr der Unbekannte in Richtung Rielasingen weiter. Der 24-Jährige wollte daraufhin in einen Feldweg nach links abbiegen, um den Unfallschaden zu betrachten. Nach eigenen Angaben betätigte er zunächst den Blinker, kurz vor dem Abbiegen schaltete er die Warnblinker ein. Ein nachfolgender 43-jähriger Kia-Fahrer wollte just zu diesem Zeitpunkt den Seat links überholen. Durch die anschließende Kollision schleuderten beide Fahrzeuge in die angrenzende Wiese. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich zwei Abschleppunternehmen.



Personen, die die Unfallflucht oder den nachfolgenden Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.