Am Donnerstag, etwa im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15.20 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz Näglesgraben gegen ein dort abgestelltes 4er BMW Coupé gefahren und hat an diesem Sachschaden im hinteren, linken Bereich in Höhe von rund 2000 Euro angerichtet.

Rottweil (ots) - Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zu diesem Unfall sucht die Polizei Zeugen. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.