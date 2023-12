Wegen einem brennenden Papier-Müllbehälter, den ein Unbekannten in Brand gesteckt hat, ist es am Montagabend in der Tuttlinger Straße Ecke Steig zu einem Einsatz der Rottweiler Feuerwehr gekommen.

Rottweil (ots) - Kurz vor 20.50 Uhr entdeckte ein Passant den Brand des Müllbehälters, verständigte die Feuerwehr und begann den Brand mit weiteren Passanten zu löschen. Nach der Alarmierung rückte die Rottweiler Wehr mit einem Fahrzeug und sechs Mann zu dem gemeldeten Feuer aus und übernahm die restlichen Löscharbeiten. Der Behälter wurde durch den Brand vollständig beschädigt. Die Polizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.