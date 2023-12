Am Montag, im der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem Gebäude in der Bruderschaftsgasse Ecke Kriegsdamm einen Rollladen mit schwarzer Farbe besprüht und mit der Sprühdose die Buchstaben TPZ aufgebracht.

Rottweil (ots) - Die Polizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, ermittelt nun wegen der Farbschmiererei und nimmt Hinweise entgegen.