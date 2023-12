Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag hat ein Unbekannter die Fahrertür eines vor dem Gebäude Bismarckstraße 2 abgestellten Audis beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet.

Rottweil (ots) - Der Besitzer des Wagens stellte die Beschädigung in Form von Eindellungen am Donnerstagmittag fest und verständigte die Polizei. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0471 477-0, erbeten.