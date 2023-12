Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Kirnbachstraße verursacht hat.

Schramberg (ots) - Eine 56-jährige VW-Fahrerin fuhr von einem Grundstück auf die Kirnbachstraße und erfasste einen 64-Jährigen, der in diesem Moment mit einem Pedelec auf der Kirnbachstraße in Richtung Talstadt vorbeiradelte. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.