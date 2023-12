In der Zeit von Sonntagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 05 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem blauen Fahrzeug auf dem Parkplatz neben der evangelischen Kirche im Wittumweg gegen einen dort abgestellten Audi A3 gefahren und hat an dem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro angerichtet.

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots) - Ohne sich um den verursachten Schaden am Audi zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Verursacher.