Die Polizei in Schramberg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 14.12.2023, 16 Uhr bis Freitagnachmittag, 14 Uhr, in der Schillerstraße in 78713 Schramberg ereignet hatte.

Schramberg (ots) - In der Schillerstraße (Einbahnstraße) war am linken Fahrbahnrand ein Pkw Audi A6 abgeparkt. Offensichtlich streifte beim Vorbeifahren ein anderes Fahrzeug am Audi entlang. Hierbei wurde die komplette rechte Fahrzeugseite des A6 nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi wurde der Sachschaden mit ca. 6.500 Euro beziffert. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, unter der Telefonnummer 07422 27010, zu melden.