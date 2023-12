Am Donnerstag hat sich in Schwenningen ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin ereignet.

Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Gegen 16:45 Uhr war eine 89-jährige Frau zu Fuß aus Richtung LoProm in Richtung Spittelstraße unterwegs, um hier die Straßenseite zu wechseln. Ein 38-jähriger Audi-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Kreuzung, übersah die Fußgängerin und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß erlitt die 89-Jährige schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Laut Zeugen war die dortige Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die genauen Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden.