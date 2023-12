Vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit ist es auf der Autobahn 81 im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto in die Schutzplanke geprallt ist.

Singen, A81 (ots) - Gegen 17 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem VW Tiguan auf der A81 in Richtung Stuttgart. Beim Wechsels des Fahrstreifens geriet er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kollidierte mit den rechts- und linksseitigen Schutzplanken und blieb schließlich im Grünstreifen liegen. An dem Tiguan entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken ist noch nicht bekannt.