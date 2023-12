Rund 8.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls mit anschließender Flucht, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 33 ereignet hat.

Singen, Beuren, B33 (ots) - Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der B33 von Konstanz in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe Beuren zog ein unbekannter Autofahrer mit einem silbernen Mercedes so knapp vor dem 36-Jährigen auf die linke Spur, dass dieser stark bremsen musste, ins Rutschen geriet und in die Leitplanke prallte. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort.



Zu dem Mercedes ist lediglich bekannt, dass er eine silberne Farbe und KN-Kennzeichen hatte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.