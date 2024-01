Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag auf der Rielasinger Straße entstanden.

Singen (ots) - Ein 36-Jähriger fuhr mit einem BMW hinter einem Ford Fiesta und einem Skoda Kodiaq in Richtung Georg-Fischer-Straße. Auf Höhe der St. Joseph Kirche kam es aufgrund einer Ampel zu einem Rückstau, woraufhin der BMW-Fahrer in das Heck des vor ihm bereits haltenden Fords einer 37-Jährigen prallte, der in der Folge auf den Skoda eines 36 Jahre alten Mannes rutschte. Der in der Mitte befindliche Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.