Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße ist ein junger Mann am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, nicht unerheblich verletzt worden.

Singen (ots) - Aus zunächst einem Gerangel heraus gerieten drei 20 Jahre alte Männer derart mit einem weiteren 20-Jährigen aneinander, dass dieser neben einer gebrochenen Nase auch eine gebrochene Hand davontrug und im Krankenhaus behandelt werden musste.



Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.