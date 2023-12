Einen betrunkenen Autofahrer erwischt hat die Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Bruderhofstraße.

Singen (ots) - Nachdem eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei mitteilte, dass ein Autofahrer sehr auffällig auf der Landesstraße 191 von Welschingen in Richtung Singen unterwegs ist, stoppten die Beamten den VW-Fahrer in der Bruderhofstraße. Bei der Kontrolle des 64-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Promillewert von über 3 Promille an. Das hatte zur Folge, dass der Mann mit dem Auto nicht weiterfahren durfte und nun mit einer Anzeige wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen muss.