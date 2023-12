Ein Einbrecher hat sich am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, an einem Wohnhaus in der Straße "Am Posthalterswäldle" zu schaffen gemacht.

Singen (ots) - Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam ein Fenster und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Soweit bislang bekannt, verließ er das Anwesen anschließend jedoch ohne Beute.



Zu dem Einbrecher liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: hageres Gesicht mit Vollbart, schwarze Basecap mit weißen Buchstaben, schwarze Jacke.



Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.



Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.