Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Samstagmittag verletzt worden.

Singen (ots) - Ein 74-jähriger Mann fuhr mit einem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Feuerwehr bog er nach links auf einen Parkplatz ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Biker stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Sowohl der BMW als auch die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 6.500 Euro.