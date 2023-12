Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in der Bahnhofstraße auf einen jungen Mann eingeschlagen und ihn dabei verletzt.

Singen (ots) - Gegen 02.40 Uhr griffen drei unbekannte Männer einen 22-Jährigen im Bereich Bahnhofstraße/Ecke Alpenstraße an, schlugen in der Folge mehrfach auf den schließlich am Boden liegenden ein und verletzten ihn.



Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass zwei schwarze Jacken und einer eine weiße Jacke trug.



Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, bei der Polizei zu melden.