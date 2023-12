Am Mittwochmorgen hat sich auf der Kreuzung Erzbergerstraße und Alemannenstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer Verletzungen erlitten hat.

Singen (ots) - Ein 38-jähriger Radler fuhr auf der Alemannenstraße in Richtung Innenstadt. Auf der Kreuzung zur Erzbergerstraße stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten 43 Jahre alten Mercedesfahrer zusammen, der auf der Erzbergerstraße, ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Trotz des Versuchs auszuweichen konnte der 43-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 38-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.