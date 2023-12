Am Freitagabend hat sich auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Singen ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind leicht verletzt worden ist.

Singen (ots) - Eine 47-jährige Hondafahrerin war mit ihrem 11-jährigen Sohn auf der L189 von Friedingen in Richtung Singen unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der Honda der Frau ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Mercedes GLC eines 50-Jährigen. Der Junge erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An dem Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.