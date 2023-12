Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, eine Unfallflucht auf der Hauptstraße begangen.

Singen (ots) - Der Unbekannte streifte den am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 40 geparkten schwarzen Ford Fiesta am Radkasten hinten links und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, setzte er jedoch anschließend seine Fahrt fort.



Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.