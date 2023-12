Die Polizei wurde in den frühen Morgenstunden am Samstag (16.12.2023), gg.

Singen (ots) - 01:45 Uhr, zu einer Körperverletzung in eine Discothek in Singen in der Otto-Hahn-Straße, gerufen. Während der Feierlichkeiten kam es aus bislang unbekannten Gründen zwischen einem 18-jährigen Besucher und einer unbekannten weiblichen Person zur verbalen Streitigkeit. Plötzlich und unvermittelt wurde dem jungen Mann durch eine weitere unbekannte männliche Person mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Hierdurch zog sich der Geschädigte Schnittverletzungen im Gesicht zu, welche in einem Klinikum behandelt werden mussten. Discobesucher, welchen den Vorfall beobachtet haben, mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.