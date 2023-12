Ein wegen Nichtigkeiten andauernder Zwist zwischen zwei Familien hat am Dienstagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen der beiden Familien und auch zum Einsatz eines Rettungswagens geführt.

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Unter anderem ein immer wieder von einer Außentreppe durch Angehörige der einen Familie entfernter Aschenbecher und andauernde Ruhestörungen durch Angehörige der anderen Familie seien nach Angaben der Beteiligten schließlich Auslöser für eine gegen 22.20 Uhr zunächst lautstark verbal geführte Auseinandersetzung zwischen den im gleichen Haus wohnenden Familien gewesen, der dann handgreiflich fortgeführt wurde. Während den Auseinandersetzungen erlitten zwei Frauen im Alter von 40 und 52 Jahren Kreislaufprobleme, weshalb ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Ein 35-jähriger Mann klagte aufgrund erhaltener Schläge über Schmerzen und musste ebenfalls von den eintreffenden Rettungskräften versorgt werden. Gegen die Beteiligten der beiden Familien wird nun wegen gegenseitig begangener Körperverletzung ermittelt.